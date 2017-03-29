Тереза Мэй: Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в результате Brexit получат дополнительные полномочия

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "Запуск процесса Brexit - это исторический момент, у которого не может быть пути назад".

Как сообщает Report, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте страны после того, как ЕС был официально уведомлен о запуске 50-й статьи Лиссабонского соглашения.

Т.Мэй отметила, что Великобритания теперь собирается принимать собственные решения и собственные законы.

При этом она заверила, что власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в результате Brexit получат дополнительные полномочия, а их мнение будет учитываться в процессе переговоров с ЕС.

Британский премьер также добавила, что Великобритания останется верна обязательствам перед НАТО в отношении коллективной обороны и безопасности и после своего выхода из ЕС.

Т.Мэй отметила, что понимает все риски и сложности, с которыми ее страна может столкнуться после выхода из ЕС.