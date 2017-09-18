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    Теракт в пригороде иракского Мосула, 15 погибших

    Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна террористическая организация

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Жертвами теракта в селе Меджарин в западном пригороде второго по величине города Ирака - Мосула стали 15 человек, еще 23 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщают военные источники.

    Террористы заложили взрывное устройство в военном учебном центре, используемом для обучения бойцов группировки "Хашди Ашаир".

    В числе погибших - 12 бойцов группировки, остальные – гражданские лица.

    Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

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