Теракт в пригороде иракского Мосула, 15 погибших

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Жертвами теракта в селе Меджарин в западном пригороде второго по величине города Ирака - Мосула стали 15 человек, еще 23 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщают военные источники.

Террористы заложили взрывное устройство в военном учебном центре, используемом для обучения бойцов группировки "Хашди Ашаир".

В числе погибших - 12 бойцов группировки, остальные – гражданские лица.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.