Взрыв на стадионе в Нигерии совершили две смертницы - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Взрыв на стадионе в Нигерии, где президент страны Гудлак Джонатан выступал с речью в рамках предвыборной кампании, устроили две террористки-смертницы. Как сообщает Report со ссылкой на Франс Пресс, взрыв произошел на парковке стадиона в городе Гомбе на северо-востоке страны - спустя всего три минуты после отъезда президента. Ранения в результате теракта получили 18 человек.





Первоначальная новость опубликована в 19:36

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел в Нигерии на парковке стадиона, где президент страны Гудлак Джонатан выступал с речью в рамках предвыборной кампании. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, взрыв в городе Гомбе на северо-востоке страны произошел в 15.10 (17.10 мск) - спустя всего три минуты после отъезда президента.

"Президент прошел через парковку, мы тронулись вслед за его кортежем и тут прогремел взрыв… всего в 100 метрах от нашего автобуса", - добавил местный журналист.

О жертвах и пострадавших в результате инцидента не сообщается. В Нигерии активно действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", члены которой выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, которые регулярно совершаются в стране.