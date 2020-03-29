Тело немецкого министра нашли на железной дороге - ФОТО

Тело немецкого политика, министра финансов федеральной земли Гессен Томаса Шефера (Христианско-демократический союз) было обнаружено в субботу на железнодорожных путях в городе Хоххайм-ам-Майн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом вечером 28 марта сообщила газета Die Welt.

Следствие исходит из того, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Шефер считался одним из возможных преемников Фолькера Буфье на посту премьер-министра Гессена. Он занимал должность министра финансов региона с августа 2010 года.