Телескоп NASA обнаружил планету в 2,5 раза больше Земли

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Американские астрономы с помощью космической обсерватории Kepler обнаружили планету, которая диаметром в 2,5 раза больше, чем Земля. Обнаруженное небесное тело, получившее наименование HIP 116454b, находится в звездной системе, расположенной на расстоянии в 180 световых лет от Земли. Вес планеты почти в 12 раз больше, чем вес Земли. Об этом говорится в сообщении Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, особую ценность открытию придает тот факт, что Kepler ранее считался непригодным для научной работы по причине выхода из строя элементов системы ориентирования в пространстве и рулевых двигателей. Этот навигационный элемент является ключевым в функционировании комплекса в связи с необходимостью определять координаты удаленных космических объектов с высокой точностью. Однако американским ученым удалось восстановить работоспособность телескопа.

"Подобно Фениксу, возрождающемуся из пепла, Kepler вновь вернулся к жизни и продолжает делать открытия", - так прокомментировал успешное завершение ремонтных работ Эндрю Вандербург из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Телескоп, названный в честь астронома Иоганна Кеплера, был выведен на орбиту в марте 2009 года, а в мае 2013 года из-за сбоя перешел в так называемый безопасный режим. К февралю 2014 года удалось восстановить его работоспособность.