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Telegraph: В программу спортивных состязаний армии Британии включат гонки дронов

Telegraph: В программу спортивных состязаний армии Британии включат гонки дронов Программа спортивных соревнований в британской армии пополнится гонками беспилотников.
Другие страны
5 января 2025 г. 01:18
Telegraph: В программу спортивных состязаний армии Британии включат гонки дронов

Программа спортивных соревнований в британской армии пополнится гонками беспилотников.

Как передает Report, об этом пишет газета The Daily Telegraph.

По ее данным, в ближайшие недели Спортивный совет королевских ВС официально признает Ассоциацию британских армейских дронов.

"Мы поощряем различные спортивные увлечения. Необязательно играть в футбол, регби или крикет. Чем больше разнообразия, тем лучше. Особенно если военнослужащие в ходе соревнований получают навыки, которые затем можно использовать в армии", - процитировало издание слова источника в руководстве Сухопутных войск Великобритании.

Отмечается, что участники этих состязаний управляют беспилотниками с использованием гарнитуры виртуальной реальности без GPS или программного обеспечения стабилизации, установленного на обычных дронах. В каждой гонке участвуют восемь спортсменов, которые должны быстрее своих оппонентов пройти несколько кругов по заданному маршруту.

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