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Telegram могут оштрафовать на 55 млн евро в Германии

Telegram могут оштрафовать на 55 млн евро в Германии Власти Германии могут наложить штраф на мессенджер Telegram в размере 55 млн евро в случае применения юридических мер в отношении организации.
Другие страны
5 февраля 2022 г. 02:16
Telegram могут оштрафовать на 55 млн евро в Германии

Власти Германии могут наложить штраф на мессенджер Telegram в размере 55 млн евро в случае применения юридических мер в отношении организации.

Как передает Report, об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на представителя Минюста ФРГ.

По ее информации, в настоящее время в Германии ведется два расследования в отношении Telegram. Одно из них касается отсутствия "легко узнаваемых и прямых способов уведомления о незаконном контенте", включая разжигание ненависти и травлю в интернете. Второе расследование связано с отсутствием в организации уполномоченного представителя для взаимодействия с судами ФРГ. Максимальный размер штрафа по данным делам может составить 55 млн евро.

Нарушение правил относительно информирования о публикации нежелательного контента, как пишет газета, предполагает штраф на сумму до 50 млн евро. Отсутствие уполномоченного представителя Telegram в стране подразумевает взыскание в размере до 5 млн евро.

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