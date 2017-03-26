Тела 61 человек извлечены из-под завалов разрушенного здания в западной части Мосула

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Тела более 60 человек извлечены из-под завалов разрушенного здания в западной части Мосула, удерживаемой боевиками террористической группировки ИГ.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление иракских военных.

"Было извлечено 61 тело", - говорится в заявлении.

Иракское военное командование сообщило, что, по рассказам очевидцев, боевики ИГ согнали жителей дома в подвал и заминировали здание.

Военные подчеркивают, что нет никаких признаков того, что строение было разрушено в результате авиаудара. "Группа военных экспертов из полевых командиров проверила здание, которое, по сообщениям СМИ, было полностью разрушено. Все стены были заминированы", - говорится в заявлении.

По данным Reuters, заявление военных отличается от информации, предоставленной ранее очевидцами и местными властями, которые утверждали, что около 200 тел были извлечены из-под обломков здания, разрушенного в результате удара коалиции, направленного против боевиков ИГ.