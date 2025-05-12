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Техническая неисправность в Атланте привела к задержке более 450 авиарейсов

Техническая неисправность в Атланте привела к задержке более 450 авиарейсов В США более 450 рейсов были задержаны в аэропорту Атланты из-за проблем с оборудованием на взлетно-посадочной полосе.
Другие страны
12 мая 2025 г. 05:58
Техническая неисправность в Атланте привела к задержке более 450 авиарейсов

В США более 450 рейсов были задержаны в аэропорту Атланты из-за проблем с оборудованием на взлетно-посадочной полосе.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press (AP), инцидент произошел в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте.

"В воскресенье в одном из самых загруженных аэропортов мира — в аэропорту Атланты — сотни рейсов были задержаны из-за возникших проблем с оборудованием взлётно-посадочной полосы", — отмечается в сообщении.

По данным издания, по состоянию на 13:00 по местному времени (21:00 по бакинскому времени), были задержаны более 200 вылетов и свыше 250 прилётов. Специалисты работают над устранением неисправности.

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