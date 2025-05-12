Техническая неисправность в Атланте привела к задержке более 450 авиарейсов

В США более 450 рейсов были задержаны в аэропорту Атланты из-за проблем с оборудованием на взлетно-посадочной полосе.

В США более 450 рейсов были задержаны в аэропорту Атланты из-за проблем с оборудованием на взлетно-посадочной полосе.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press (AP), инцидент произошел в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте.

"В воскресенье в одном из самых загруженных аэропортов мира — в аэропорту Атланты — сотни рейсов были задержаны из-за возникших проблем с оборудованием взлётно-посадочной полосы", — отмечается в сообщении.

По данным издания, по состоянию на 13:00 по местному времени (21:00 по бакинскому времени), были задержаны более 200 вылетов и свыше 250 прилётов. Специалисты работают над устранением неисправности.