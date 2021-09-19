Талибы заявили, что не против школьного образования для девочек

Движение "Талибан" не против того, чтобы девочки ходили в школу, однако для них еще предстоит создать безопасную среду и обеспечить безопасный транспорт,

Движение "Талибан" не против того, чтобы девочки ходили в школу, однако для них еще предстоит создать безопасную среду и обеспечить безопасный транспорт,

Как передает Report, об этом в интервью изданию Spiegel заявил представитель движения Забиулла Муджахид.

"Мы не против школьного образования для девочек, но мы еще работаем над механизмами, которые обеспечат посещение школы. Нужно гарантировать безопасный транспорт, безопасную среду. При прошлом правительстве этого не было. И вы видите, что сейчас девушки продолжают обучение в университетах. Там транспорт достаточно безопасен", - сказал он.

По его словам, будет создан специальный комитет, который займется вопросом создания такой безопасной среды для девочек и женщин во всех сферах, включая образование и трудовую деятельность.