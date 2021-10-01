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Талибы устроили в Кабуле прием для зарубежных дипломатов

Талибы устроили в Кабуле прием для зарубежных дипломатов Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" организовало прием и ужин для представителей иностранных дипмиссий в Кабуле.
Другие страны
1 октября 2021 г. 00:44
Талибы устроили в Кабуле прием для зарубежных дипломатов

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" организовало прием и ужин для представителей иностранных дипмиссий в Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на своей странице в Twitter представитель радикалов Забихулла Муджахид.

Он выложил фотографии и видеозаписи с мероприятия, на котором в том числе присутствовали посол России Дмитрий Жирнов, главы дипмиссий Пакистана и Узбекистана Мансур Ахмад Хан и Ёдгорхужа Шадманов соответственно.

"Тот факт, что вы продолжали свою работу даже во время важных политических преобразований, показывает, что ситуация с безопасностью в Афганистане стабильна, ответственность за это несет новое правительство. Мы благодарим все государства, которые предоставляют гуманитарную помощь афганскому народу и которые заявили о намерении взаимодействовать с нашим кабинетом министров", - заявил назначенный радикалами на должность главы МИД Афганистана во временном кабмине мавлави Амир Хан Моттаки.

По его словам, руководств "Талибана" готово предоставить каждой стране все необходимые условия "для реализации проектов, не завершенных на афганской территории".

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