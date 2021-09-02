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Талибы пытаются прорваться в Панджшер с южного направления

Талибы пытаются прорваться в Панджшер с южного направления Боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" пытаются прорваться на территорию не подчинившейся им провинции Панджшер с южного направления
Другие страны
2 сентября 2021 г. 21:28
Талибы пытаются прорваться в Панджшер с южного направления

Боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" пытаются прорваться на территорию не подчинившейся им провинции Панджшер с южного направления.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил близкий к Фронту национального сопротивления источник в регионе.

"После того как талибам ничего не удалось предпринять на западных рубежах Панджшера, они пытаются зайти в регион с южной стороны, через район Гульбахар", - указал собеседник агентства.

По его словам, противник начал применять тяжелое вооружение и военную технику.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera отметил, что из-за провала начавшихся на прошлой неделе мирных переговоров талибы начали военную операцию против сопротивления в Панджшере.

Между тем представитель ополченцев Фахим Дашти заявил ТАСС, что сопротивление привержено мирному урегулированию, но было готово к тому, что радикалы развяжут войну. По его словам, в результате боестолкновений в течение последних двух дней талибы уже потеряли около 350 человек, еще 35 их боевиков были взяты в плен.

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Версия на азербайджанском языке “Taliblər” Pəncşirə cənubdan daxil olmağa cəhd edirlər

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