Талибы лишили узбекский язык статуса официального в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" издало временной закон, который лишил узбекский язык статуса официального в Афганистане.

Радикальное движение "Талибан" издало временной закон, который лишил узбекский язык статуса официального в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, согласно документу, официальной религией Афганистана указывается суннитский ислам ханафитского мазхаба, а двумя официальными языками - пушту и дари.

При этом многие жители северных провинций Афганистана говорят на узбекском языке, а в стране проживает значительная шиитская община. Главой исполнительной власти объявляется президент, которого будут избирать граждане и члены высшего совета.

Кроме того, в стране учреждается праздник - "День независимости от британцев, русских и американцев".