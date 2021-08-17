"Талибан": В Афганистане будет соблюдаться свобода слова

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид в направленном организации "Репортеры без границ" (RSF) обращении пообещал, что в Афганистане будет соблюдаться свобода слова.

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид в направленном организации "Репортеры без границ" (RSF) обращении пообещал, что в Афганистане будет соблюдаться свобода слова.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в коммюнике организации.

"Мы будем уважать свободу прессы, потому что информация будет полезна для общества и в то же время может помочь исправить ошибки руководителей. Этим заявлением в адрес "Репортеров без границ" (RSF) мы говорим миру, что признаем важность СМИ", - говорится в заявлении представителя движения, которое процитировано на сайте организации.