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"Талибан": В Афганистане будет соблюдаться свобода слова

"Талибан": В Афганистане будет соблюдаться свобода слова Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид в направленном организации "Репортеры без границ" (RSF) обращении пообещал, что в Афганистане будет соблюдаться свобода слова.
Другие страны
17 августа 2021 г. 20:55
Талибан: В Афганистане будет соблюдаться свобода слова

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид в направленном организации "Репортеры без границ" (RSF) обращении пообещал, что в Афганистане будет соблюдаться свобода слова.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в коммюнике организации.

"Мы будем уважать свободу прессы, потому что информация будет полезна для общества и в то же время может помочь исправить ошибки руководителей. Этим заявлением в адрес "Репортеров без границ" (RSF) мы говорим миру, что признаем важность СМИ", - говорится в заявлении представителя движения, которое процитировано на сайте организации.

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Версия на азербайджанском языке "Taliban": "Əfqanıstanda KİV-in fəaliyyətinə icazə veriləcək"

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