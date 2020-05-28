"Талибан" освободил 80 афганских военнослужащих

По меньшей мере 80 афганских военнослужащих, которые находились в плену у радикального движения "Талибан", освобождены в четверг в афганских провинциях Баглан и Кундуз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил афганский телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя катарского политического офиса "Талибана" Мохаммада Сохаила Шахина.

Представитель талибов сказал, что среди переданных властям находятся как сотрудники сил безопасности, так и военнослужащие афганской армии.

26 мая правительство Афганистана приняло решение об освобождении 900 сторонников радикального движения. Как отметил тогда официальный представитель Национального совета безопасности Афганистана Джавад Фейсал, "заключенные [сторонники] "Талибана" освобождаются с целью продолжить режим прекращения огня в стране и начать межафганские переговоры".

В понедельник из тюрьмы города Баграма, расположенного в провинции Парван, по решению властей были освобождены 100 сторонников "Талибана". В воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани распорядился освободить из тюрем до 2 тыс. талибов в качестве знака доброй воли в ответ на объявленное радикальным движением трехдневное перемирие на период мусульманского праздника Ид аль-Фитр.