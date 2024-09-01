Тайвань решил заказать у США в 5 раз больше зенитно-ракетных комплексов Stinger

Тайваньская армия почти в 5 раз увеличит заказ переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger у США.

Тайваньская армия почти в 5 раз увеличит заказ переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger у США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Taipei Times.

Изначально в контракт входили 178 пусковых установок Stinger, а также 170 систем "свой - чужой" и 500 ракет для ПЗРК. В обновленном запросе, который передали на утверждение в парламент, указаны дополнительные 549 установок и 1 985 ракет.

Отмечается, что США уже одобрили новые условия сделки. Ее сумма вырастет с 13,37 млрд до 69 млрд тайваньских долларов (с 418,6 млн долларов до 2,16 млрд долларов).

Передать Stinger должны в 2025 году. Их получат солдаты морской пехоты, военной полиции, сухопутных войск, а также береговая охрана и гарнизоны военно-морских сил. Вторую партию ПЗРК поставят к 2031 году.