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Тайфун "Доксури" в Китае нанес ущерб в $420 млн

Тайфун "Доксури" в Китае нанес ущерб в $420 млн Тайфун "Доксури" нанес провинции Фуцзянь на востоке Китая ущерб не менее чем в 3 млрд юаней (порядка $420 млн), власти эвакуировали 363 тыс. человек.
Другие страны
30 июля 2023 г. 19:04
Тайфун Доксури в Китае нанес ущерб в $420 млн

Тайфун "Доксури" нанес провинции Фуцзянь на востоке Китая ущерб не менее чем в 3 млрд юаней (порядка $420 млн), власти эвакуировали 363 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета China Daily.

По ее сведениям, в зоне бедствия находятся порядка 1,5 млн жителей. Согласно предварительным подсчетам, пострадали более 10 тыс. га сельхозугодий. Полностью разрушены 90 зданий, еще около 5 тыс. строений оказались повреждены.

Для спасения населения власти мобилизовали около 21 тыс. человек, в том числе более 5 тыс. военнослужащих. Кроме того, примерно 130 тыс. человек занимаются ликвидацией последствий тайфуна: восстановлением линий электропередач и сети коммуникаций, расчисткой дорог, проведением работ для предотвращения наводнений.

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Версия на азербайджанском языке "Doksuri" qasırğası Çinə 420 milyon dollar ziyan vurub

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