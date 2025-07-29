Таиланд оценил ущерб от конфликта на границе с Камбоджей в более чем $300 млн

Таиланд оценил ущерб от конфликта на границе с Камбоджей в более чем $300 млн

Власти Таиланда предварительно оценивают ущерб от пятидневного вооруженного конфликта на границе с Камбоджей в 10 млрд бат ($308 млн).

Власти Таиланда предварительно оценивают ущерб от пятидневного вооруженного конфликта на границе с Камбоджей в 10 млрд бат ($308 млн). Как передает Report cо ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил вице-премьер, министр финансов Таиланда Пхичай Чунхавачира. По его словам, конечный размер ущерба может быть значительно больше, в связи с этим правительство планирует первоначально выделить 25 млрд бат ($770 млн) для ликвидации последствий конфликта на тайско-камбоджийской границе. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. По последним данным, в результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 28 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тыс. человек. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram