Таиланд оценил ущерб от конфликта на границе с Камбоджей в более чем $300 млн

Власти Таиланда предварительно оценивают ущерб от пятидневного вооруженного конфликта на границе с Камбоджей в 10 млрд бат ($308 млн).
Как передает Report cо ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил вице-премьер, министр финансов Таиланда Пхичай Чунхавачира.
По его словам, конечный размер ущерба может быть значительно больше, в связи с этим правительство планирует первоначально выделить 25 млрд бат ($770 млн) для ликвидации последствий конфликта на тайско-камбоджийской границе.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
По последним данным, в результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 28 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тыс. человек.