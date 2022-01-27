Таджикские пограничники на границе с Кыргызстаном переведены на усиленное несение службы

Сотрудники Погранслужбы Таджикистана на месте инцидента у границы с Кыргызстаном переведены на усиленный вариант несения службы.

Сотрудники Погранслужбы Таджикистана на месте инцидента у границы с Кыргызстаном переведены на усиленный вариант несения службы.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в спецслужбах страны.

"В связи с возникшей напряженностью на участке таджикско-киргизской границы сотрудники Погранслужбы Таджикистана переведены на усиленный вариант несения службы", - сообщил собеседник. По его словам, представители местных властей с обеих сторон принимают все меры для разрешения конфликтной ситуации.

"Представители погранслужб Таджикистана и Кыргызстан уточняют детали произошедшего конфликта на границе", - добавил он.