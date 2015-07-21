​Таджикистан обратился к мировому сообществу за помощью

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Таджикистана обратилось во вторник к международному сообществу с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий, которые помимо человеческих жертв, нанесли ущерб в размере 100 миллионов долларов США, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Принимая во внимание существующий опыт взаимодействия Республики Таджикистан с дипломатическими представительствами и международными организациями в условиях чрезвычайных ситуаций, министерство надеется на всемерную поддержку партнеров по развитию в ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в тексте обращения МИД.

В сообщении отмечается, что нанесенный по республике ущерб в водохозяйственном комплексе, а также в энергетическом, транспортном и социальном секторах, по предварительным данным, составляет около 100 миллионов долларов США.

В результате схода оползней и селевых потоков, которые были спровоцированы в последние дни неустойчивой погодой, приведшей к ливневым дождям и интенсивному таянию ледников, в Ванджском районе погибли шесть человек, еще пятеро пропали без вести, в Раштском районе погиб один человек.

Наиболее пострадавшими являются районы, которые расположены вдоль бассейнов рек Пяндж, Вахш, Зеравшан, Каферниган, Исфара и Исфана на востоке, юге, западе, севере, а также в центральной части страны.

"На данный момент продолжается работа по оценке нанесенного ущерба и принятию мер для предотвращения дальнейших возможных рисков", - добавили в МИД.