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Таджикистан может увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан

Таджикистан может увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан Таджикистан может увеличить продажу электроэнергии в Афганистан. В 2024 году показатель может повыситься на 17% по сравнению с показателем прошлого года.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 09:14
Таджикистан может увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан

Таджикистан может увеличить продажу электроэнергии в Афганистан. В 2024 году показатель может повыситься на 17% по сравнению с показателем прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщил председатель государственного энергохолдинга "Барки точик" Махмадумар Асозода на пресс-конференции.

"Действительно, заключен контракт на поставку электроэнергии между "Барки точик" и компанией "Брешна" (Da Afghanistan Breshna Sherkat, национальная энергокомпания Афганистана)", - сказал он.

В 2024 году ориентировочная поставка электроэнергии в Афганистан составит 1,9 млрд кВт/ч.

Асозода уточнил, что Таджикистан в целом в прошлом году экспортировал электроэнергию в объеме 2,677 млрд кВт/ч, что на 124,2 млн больше, чем за 2022 год.

В 2023 году Таджикистан поставил в соседний Афганистан 1,6 млрд кВт/ч электроэнергии.

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Версия на английском языке Tajikistan may increase electricity exports to Afghanistan

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