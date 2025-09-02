    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Таджикистан и Китай обсудили сотрудничество в формате "ЦА – Китай"

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 18:51
    Таджикистан и Китай обсудили сотрудничество в формате ЦА – Китай

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили сотрудничество в формате "Центральная Азия – Китай".

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

    Стороны обсудили комплекс вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая участие в международных и региональных организациях, развитие торговли, цифровизации, транспортной инфраструктуры и привлечение китайских инвестиций и технологий.

    Особое внимание было уделено гидроэнергетике, логистике, созданию дата-центров, кибербезопасности и внедрению искусственного интеллекта. Они также обсудили расширение межрегионального сотрудничества, культурные и образовательные обмены, а также совместные усилия по обеспечению безопасности и противодействию современным угрозам.

    Таджикистан Китай Эмомали Рахмон Си Цзиньпин
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Tacikistan və Çin "Mərkəzi Asiya – Çin" formatında əməkdaşlığı müzakirə edib

    Последние новости

    19:58

    Мерц предложил место для переговоров по российско-украинскому конфликту

    Другие страны
    19:53

    Информация о голодовке террориста армянского происхождения в тюрьме не соответствует действительности

    Внутренняя политика
    19:42

    Ереванский суд продлил арест архиепископа Микаэла Аджапахяна на месяц

    В регионе
    19:39

    На ряде улиц Баку будет частично ограничено движение транспорта

    Командные
    19:29

    ЕС окажет Пакистану финансовую поддержку в борьбе с последствиями наводнений

    Другие страны
    19:25

    Азербайджан и Турция подписали План действий в сфере труда и соцзащиты на 2026-27 годы

    Внешняя политика
    19:20

    В Сабунчу в отношении истязавшего ребенка опекуна возбуждено уголовное дело

    Происшествия
    19:15

    Moody's: МФИ могут снизить дефицит финансирования климатических проектов в Азербайджане

    Финансы
    19:13

    "Евротройка" готова отложить санкции против Ирана при прямых переговорах с США

    Другие страны
    Лента новостей