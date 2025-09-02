Таджикистан и Китай обсудили сотрудничество в формате "ЦА – Китай"

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили сотрудничество в формате "Центральная Азия – Китай".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Стороны обсудили комплекс вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая участие в международных и региональных организациях, развитие торговли, цифровизации, транспортной инфраструктуры и привлечение китайских инвестиций и технологий.

Особое внимание было уделено гидроэнергетике, логистике, созданию дата-центров, кибербезопасности и внедрению искусственного интеллекта. Они также обсудили расширение межрегионального сотрудничества, культурные и образовательные обмены, а также совместные усилия по обеспечению безопасности и противодействию современным угрозам.