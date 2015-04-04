Сына экс-премьера Украины объявили в розыск

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Сына бывшего премьера Украины Николая Азарова объявили в розыск. Информация о поиске экс-депутата Алексея Азарова появилась на сайте украинского МВД.

Ранее он был внесен в санкционный список ЕС, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В нем также фигурируют имена экс-главы Украины Виктора Януковича и бывшего главы администрации президента Андрея Клюева.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, 12 января Интерпол объявил в розыск Виктора Януковича, Николая Азарова и ряд других украинских экс-чиновников.