Сын Фиделя Кастро покончил с собой

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Старший сын кубинского лидера Фиделя Кастро, доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт утром в четверг покончил с собой на Кубе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает государственное информагентство Prensa Latina со ссылкой на национальное телевидение.

Сообщается, что в течение нескольких месяцев медики оказывали Кастро помощь в связи с глубокой депрессией. Сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторный режим наблюдения.