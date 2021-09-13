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Свыше 330 тыс. человек эвакуировали в Шанхае из-за тайфуна "Чанту"

Свыше 330 тыс. человек эвакуировали в Шанхае из-за тайфуна "Чанту" Власти Шанхая эвакуировали из потенциально опасных прибрежных районов города порядка 331 тыс. человек из-за 14-го по счету в этом сезоне тайфуна "Чанту"
Другие страны
13 сентября 2021 г. 23:21
Свыше 330 тыс. человек эвакуировали в Шанхае из-за тайфуна Чанту

Власти Шанхая эвакуировали из потенциально опасных прибрежных районов города порядка 331 тыс. человек из-за 14-го по счету в этом сезоне тайфуна "Чанту", эпицентр которого вплотную подошел к мегаполису в ночь с понедельника на вторник.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местный информационный ресурс Pengpai.

Скорость ветра в центральной части "Чанту", который сейчас классифицируется как сильный тайфун, составляет около 42 м/с. Тропический циклон в настоящее время находится примерно в 117 км к востоку от Шанхая и продолжает движение в северном направлении со скоростью порядка 5 км/ч.

За минувшие сутки из-за тайфуна власти приостановили работу свыше 100 туристических объектов, включая шанхайский "Диснейленд". О каких-либо серьезных повреждениях или пострадавших из-за удара стихии информации пока не поступало.

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Версия на азербайджанском языке Şanxayda tayfuna görə 330 mindən çox insan təxliyə edilib

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