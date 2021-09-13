Свыше 330 тыс. человек эвакуировали в Шанхае из-за тайфуна "Чанту"

Власти Шанхая эвакуировали из потенциально опасных прибрежных районов города порядка 331 тыс. человек из-за 14-го по счету в этом сезоне тайфуна "Чанту"

Власти Шанхая эвакуировали из потенциально опасных прибрежных районов города порядка 331 тыс. человек из-за 14-го по счету в этом сезоне тайфуна "Чанту", эпицентр которого вплотную подошел к мегаполису в ночь с понедельника на вторник.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местный информационный ресурс Pengpai.

Скорость ветра в центральной части "Чанту", который сейчас классифицируется как сильный тайфун, составляет около 42 м/с. Тропический циклон в настоящее время находится примерно в 117 км к востоку от Шанхая и продолжает движение в северном направлении со скоростью порядка 5 км/ч.

За минувшие сутки из-за тайфуна власти приостановили работу свыше 100 туристических объектов, включая шанхайский "Диснейленд". О каких-либо серьезных повреждениях или пострадавших из-за удара стихии информации пока не поступало.