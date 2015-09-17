Свыше 300 боевиков ИГ уничтожено за год в результате воздушных ударов Великобритании

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Порядка 330 боевиков международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) было уничтожено за последние 12 месяцев в результате воздушных ударов Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон в письменном ответе на соответствующий запрос депутата палаты общин от Партии "зеленых" Кэролайн Лукас.

"Приблизительное число боевиков ИГ, убитых в результате (воздушных) атак Великобритании с сентября 2014-го до 31 августа 2015 года, составляет порядка 330. Это очень приблизительная цифра, не в последнюю очередь, в связи с отсутствием (в зоне конфликта) британских сухопутных войск, которые могли бы зафиксировать последствия наносимых ударов. Мы не думаем, что кто-либо из мирных жителей погиб или пострадал в результате осуществленных Великобританией атак. Общая же оценка (числа радикалов, ликвидированных противостоящими ИГ силами) является компетенцией коалиционных сил", - написал Фэллон.