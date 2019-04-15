Свыше 18 тыс. человек покинули дома из-за боевых действий в районе Триполи

По меньшей мере 18 тысяч 250 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, начавшихся на прошлой неделе на юге Триполи в Ливии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Международная организация по миграции (МОМ).

"Из-за развернувшегося 5 апреля на юге Триполи вооруженного конфликта по крайней мере 3650 семей (порядка 18 тысяч 250 человек) были переселены из своих домов", - говорится в заявлении.

Как отметили в МОМ, боевые столкновения уже привели к перебоям в подаче электричества, связи и воды, многие магазины закрыты. Организацию при этом беспокоит судьба 3600 беженцев, которые продолжают оставаться в центрах задержания мигрантов в Триполи.