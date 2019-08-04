​Супруга президента Сирии Асма Асад победила рак

Жена сирийского лидера Башара Асада Асма Асад победила онкологическую болезнь после года лечения.

Как передаёт Report, об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.

"После окончания пути по борьбе с раком, который она начала год назад со всеми силами и верой, руководство Сирийской Арабской Республики и сотрудники президентской канцелярии поздравляют госпожу Асму Асад с ее победой над болезнью", - написано в сообщении пресс-службы в Telegram.

"Ваши чувства и поддержка, все, что вы сделали, очень важно, и я считаю это прекрасным, я сегодня в эфире сирийского телеканала, чтобы поблагодарить каждого сирийца, который поддерживал меня. Хочу от всего сердца пожелать выздоровления каждому больному, будь эта болезнь рак или любая другая, исцеления всем нашим ранам… и конечно, хочу пожелать мира и процветания нашего сирийского государства с божьей помощью", - цитирует слова первой леди канцелярия президента.

Напомним, что в августе 2018 года у Асмы Асад обнаружили злокачественную опухоль груди на ранней стадии. В конце января врачи провели успешную операцию по ее удалению.