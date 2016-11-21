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    Супруга Дональда Трампа отложила переезд в Белый дом

    Переезд состоится, после того, как закончится учебный год в частной школе в Верхнем Ист-Сайде, которую посещает сын Трампа

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Cупруга новоизбранного президента США Дональд Трампа  Меланья и их десятилетний сын Бэррон не переедут вместе с ним в Белый дом в Вашингтоне после инаугурации. Как  сообщает Report со ссылкой на  CNN, об этом журналистам заявил Д. Трамп.

    Он отметил, что переезд все же состоится, однако  после того, как закончится учебный год в частной школе в Верхнем Ист-Сайде, которую посещает мальчик.

    В настоящее время Трампы живут в пентхаусе нью-йоркского небоскреба Trump Tower. До переезда Меланьи и Бэррона в Белый дом их будут там охранять агенты Секретной службы, при этом ребенка станут отвозить в школу на бронированном автомобиле.

    Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса состоится 20 января 2017 года в Вашингтоне.

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