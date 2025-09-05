Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 00:12
    Сухопутные войска США плохо следят за 95% ремонтируемых подрядчиками боеприпасов

    Сухопутные войска США не осуществляют должный контроль за 95% боеприпасов, проходящих ремонт на объектах подрядчиков Пентагона.

    Как передает Report, об этом говорится в докладе Контрольно-финансового управления Конгресса США (Government Accountability Office, GAO).

    Как следует из документа, в Сухопутных войсках на момент начала проверки в июле 2024 года "не знали", на каких из принадлежащих и используемых подрядчиками объектах осуществляется ремонт боеприпасов, в частности ракет к ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. Предполагалось, что речь идет по меньшей мере о пяти таких объектах, "но позднее было установлено, что их два".

    "Согласно нашим оценкам, Сухопутные войска по состоянию на июль 2024 года не осуществляли должный контроль за по меньшей мере 95% боеприпасов, находящихся на этих объектах", - указывается в докладе. В Контрольно-финансовом управлении Конгресса подчеркнули, что в Сухопутных войсках США "не озабочены своевременным получением точных данных" об этих вооружениях, там также "не предусмотрено процедур сверки этой информации с данными подрядчиков".

    В GAO Сухопутным войскам США рекомендовали "разработать и внедрить инструкции", выполнение которых обеспечило бы "точный и своевременный контроль операций по учету боеприпасов", а также обновить нынешние методы работы с целью осуществления сверки данных. Как отмечается в документе, военные "согласились с обеими рекомендациями". 

