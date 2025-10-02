Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Суды Вашингтона приостановили оказание некоторых услуги на фоне шатдауна

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 07:55
    Местные суды в столице США Вашингтоне не смогут выдавать свидетельства о браке и проводить церемонии бракосочетания из-за приостановки деятельности правительства (шатдаун).

    Как сообщает Report, информация об этом была размещена на официальном сайте судебной системы.

    Отмечается, что многие функции судебной системы будут продолжены в период шатдауна. Судьи и сотрудники, работающие в сфере уголовного, гражданского и семейного права, будут работать без получения зарплаты. Свидетельства о браке выдаваться не будут, однако жители смогут получить копии брачных документов и других важных регистрационных документов.

    Согласно Конституции США, город Вашингтон имеет особый статус, и поэтому местные суды финансируются федеральным правительством, а судьи назначаются президентом.

    Напомним, что федеральное правительство США частично приостановило свою деятельность в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования.

    Vaşinqton məhkəmələrində şatdaun səbəbindən bir sıra xidmətlərin göstərilməsi dayandırılıb

