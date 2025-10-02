Суды Вашингтона приостановили оказание некоторых услуги на фоне шатдауна

Местные суды в столице США Вашингтоне не смогут выдавать свидетельства о браке и проводить церемонии бракосочетания из-за приостановки деятельности правительства (шатдаун).

Как сообщает Report, информация об этом была размещена на официальном сайте судебной системы.

Отмечается, что многие функции судебной системы будут продолжены в период шатдауна. Судьи и сотрудники, работающие в сфере уголовного, гражданского и семейного права, будут работать без получения зарплаты. Свидетельства о браке выдаваться не будут, однако жители смогут получить копии брачных документов и других важных регистрационных документов.

Согласно Конституции США, город Вашингтон имеет особый статус, и поэтому местные суды финансируются федеральным правительством, а судьи назначаются президентом.

Напомним, что федеральное правительство США частично приостановило свою деятельность в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования.