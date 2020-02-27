Судоходные компании Европы терпят убытки из-за коронавируса

Крупные судовые компании Европы терпят крупные убытки из-за ограничений, вызванных вспышкой коронавируса в Китае, передает Report со ссылкой на газету Welt.

"Спад грузоперевозок из Китая может оказать негативное влияние на европейскую экономику, привести к дефициту компонентов, запчастей, сырья", - приводит газета слова президента союза судовладельцев Германии Альфреда Хартмана.

Кроме того, международная судоходная компания Maersk была вынуждена отменить за последние две недели 50 рейсов судов из Китая. Крупнейшая германская судоходная компания также столкнулась с серьезными проблемами на китайском рынке, что связано с закрытием предприятий на карантин, нехваткой грузовых автомобилей и водителей. Согласно данным Международной морской организации (IMO), еженедельные потери в торговом обороте мирового судоходства оцениваются в 350 миллионов долларов США.

Ограничения коснулись двух важных морских торговых путей в направлении Северной Америки и Европы.