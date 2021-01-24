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Судно, на котором убили азербайджанского моряка, причалило в порту Габона

Судно, на котором убили азербайджанского моряка, причалило в порту Габона Судно "Моцарт", плывущее под либерийским флагом и принадлежащее турецкой компании, подвергшееся вчера нападению пиратов у берегов Нигерии, сегодня причалило в габонском порту Джентиль
Другие страны
24 января 2021 г. 14:50
Судно, на котором убили азербайджанского моряка, причалило в порту Габона
EPA

"Судно "Моцарт", плывущее под либерийским флагом и принадлежащее турецкой компании, подвергшееся вчера нападению пиратов у берегов Нигерии, сегодня причалило в габонском порту Джентиль".

Как передает Report, об этом министр транспорта и инфраструктуры Турции Адил Караисмаилоглу написал на своей странице в Twitter.

"В 11:00 наше судно бросило якорь в габонском порту Джентиль", - отметил министр.

Адил Караисмаилоглу пожелал упокоения душе погибшего в результате нападения моряка, отметив, что для возвращения 15 моряков в Турцию задействованы все возможности.

Вчера у берегов Нигерии пираты атаковали судно под либерийским флагом, принадлежащее турецкой компании Mozart. Пятнадцать из 19 членов экипажа корабля взяли в заложники, а азербайджанский инженер Фарман Исмайлов был убит.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı dənizçinin öldürüldüyü gəmi Qabonun limanında lövbər salıb

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