Судно, на котором убили азербайджанского моряка, причалило в порту Габона

Судно "Моцарт", плывущее под либерийским флагом и принадлежащее турецкой компании, подвергшееся вчера нападению пиратов у берегов Нигерии, сегодня причалило в габонском порту Джентиль

"Судно "Моцарт", плывущее под либерийским флагом и принадлежащее турецкой компании, подвергшееся вчера нападению пиратов у берегов Нигерии, сегодня причалило в габонском порту Джентиль".

Как передает Report, об этом министр транспорта и инфраструктуры Турции Адил Караисмаилоглу написал на своей странице в Twitter.

"В 11:00 наше судно бросило якорь в габонском порту Джентиль", - отметил министр.

Адил Караисмаилоглу пожелал упокоения душе погибшего в результате нападения моряка, отметив, что для возвращения 15 моряков в Турцию задействованы все возможности.

Вчера у берегов Нигерии пираты атаковали судно под либерийским флагом, принадлежащее турецкой компании Mozart. Пятнадцать из 19 членов экипажа корабля взяли в заложники, а азербайджанский инженер Фарман Исмайлов был убит.