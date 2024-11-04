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Судан отменил сделку на $6 млрд с ОАЭ о создании порта

Судан отменил сделку на $6 млрд с ОАЭ о создании порта Судан объявил об аннулировании сделки на $6 млрд с ОАЭ о создании порта на берегу Красного моря.
Другие страны
4 ноября 2024 г. 18:25
Судан отменил сделку на $6 млрд с ОАЭ о создании порта

Судан объявил об аннулировании сделки на $6 млрд с ОАЭ о создании порта на берегу Красного моря.

Как передает Report, об этом сообщил портал Sudan Tribune со ссылкой на слова министра финансов страны Джибрила Ибрагима.

Согласно информации, Хартум обвинил Абу-Даби в поддержке сил быстрого реагирования (СБР), которые противостоят правящему Суверенному совету.

Сделка, заключенная в декабре 2022 года, предусматривала строительство силами компании Аbu Dhabi Ports and Invictus Investment, управляемой суданским бизнесменом Усамой Даудом, порта Абу Амама в 200 км к северу от Порт-Судана, отмечает издание.

"После того, что произошло, мы не предоставим ОАЭ и одного сантиметра на берегу Красного моря", - заявил министр.

Он имел в виду утверждения о том, что ОАЭ оказали поддержку СБР, которая ведет войну против ВС Судана с апреля 2023 года. Проект создания порта был частью более крупного инвестиционного пакета, который включал формирование зоны свободной торговли, сельскохозяйственного проекта и депозита в $300 млн в ЦБ Судана.

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