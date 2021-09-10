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Суд во Франции обязал Uber выплатить таксистам 180 тыс. евро компенсаций

Суд во Франции обязал Uber выплатить таксистам 180 тыс. евро компенсаций Французское подразделение компании Uber должно будет выплатить таксистам более 180 тыс. евро в качестве компенсации за неравные условия конкуренции, возникшие в результате появления сервиса UberPOP.
Другие страны
10 сентября 2021 г. 20:53
Суд во Франции обязал Uber выплатить таксистам 180 тыс. евро компенсаций

Французское подразделение компании Uber должно будет выплатить таксистам более 180 тыс. евро в качестве компенсации за неравные условия конкуренции, возникшие в результате появления сервиса UberPOP.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse со ссылкой на решение суда.

Иск более чем 900 таксистов охватывает период с 2014 по 2015 год. Суд, в частности, поддержал их претензии по поводу того, что данный сервис, позволявший заниматься извозом любым зарегистрированным автолюбителям, "нанес моральный ущерб, заключающийся в ухудшении имиджа и репутации водителей такси". Теперь компания должна будет выплатить каждому из них по 200 евро, а также 5 тыс. евро профсоюзу таксистов.

Это уже второй приговор по данному делу - в 2015 году суд оштрафовал компанию на 150 тыс. евро в пользу государства.

Компания Uber с помощью мобильного приложения UberPOP оказывала услуги по перевозке пассажиров на частных автомобилях, хотя не имела на это права, так как получила лицензию на "предоставление клиентам машин с шофером". Соответствующее лицензирование должны были проходить и подключенные к системе водители. Предоставление услуги UberPOP было приостановлено во Франции в 2015 году. Как пояснили в самой компании, теперь водители получают лицензию и сдают те же экзамены, что и обычные таксисты.

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