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Суд в Японии оправдал мужчину, который более 50 лет ждал смертного приговора

Суд в Японии оправдал мужчину, который более 50 лет ждал смертного приговора Суд японской префектуры Сидзуоки в ходе повторного слушания оправдал 88-летнего бывшего боксера Ивао Хакамаду, которого в 1968 году приговорили к смертной казни по обвинению в убийстве своего начальника, его жены и двоих детей.
Другие страны
26 сентября 2024 г. 10:26
Суд в Японии оправдал мужчину, который более 50 лет ждал смертного приговора

Суд японской префектуры Сидзуоки в ходе повторного слушания оправдал 88-летнего бывшего боксера Ивао Хакамаду, которого в 1968 году приговорили к смертной казни по обвинению в убийстве своего начальника, его жены и двоих детей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

Хакамаду арестовали в 1966 году. Спустя 20 дней допросов мужчина сознался в убийстве, но на суде заявил, что его пытками заставляли дать признательные показания.

Защита настаивала на том, что доказательства по делу были сфабрикованы, однако в сентябре 1968 года Хакамада был признан виновным и приговорен к смертной казни. Приговор был утвержден в 1980 году.

В 2014 году суд в Сидзуоки доказал, что ДНК преступника, полученная из генетического материала крови, обнаруженном на месте преступления, не совпадает с ДНК Хакамады. После этого осужденный вышел на свободу. Однако впоследствии суд в Токио отменил решение. В 2023 году дело передали Верховному суду Японии.

В 2011 году японца внесли в Книгу рекордов Гиннеса как человека, дольше всех ожидавшего казни в камере смертников.

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