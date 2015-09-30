Суд в США отклонил иск против Саудовской Аравии за теракты 11 сентября 2001 года

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Федеральный суд южного округа штата Нью-Йорк во вторник отклонил иск, который ранее был подан против Саудовской Аравии американцами, чьи родственники погибли в результате терактов 11 сентября 2001 года, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявил судья Джордж Даниэлс, Саудовская Аравия, будучи суверенным государством, не может подчиняться органам власти США. "Обвинения в этом исковом заявлении не дают суду оснований для того, чтобы распространить юрисдикцию на ответчиков", - говорится в его постановлении.

Истцы утверждали, что Эр-Рияд оказывал поддержку террористической сети "Аль-Каида", взявшей на себя ответственность за террористические атаки 11 сентября, которые унесли жизни почти 3 тыс. человек. В связи с этим они требовали от властей государства выплаты компенсаций семьям погибших.

В 2002 году после терактов 11 сентября против Саудовской Аравии был подан ряд судебных исков. Страну, в частности, обвиняли в том, что она целенаправленно оказывала финансовую и другую поддержку боевикам под видом благотворительности. Иски были поданы также против предполагаемых сообщников "Аль-Каиды".

Позже производство по искам было приостановлено. Его возобновили в декабре 2013 года согласно постановлению Апелляционного суда в Нью-Йорке. Суд принял данное решение тогда в связи с тем, что в 2011 году судопроизводство по аналогичным искам в отношении Афганистана также было возобновлено. Судья Честер Страуб подчеркнул в связи с этим, что рассматривать иски против этих двух государств по-разному было бы несправедливо.