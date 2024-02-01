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Суд в Мексике ввел повторный запрет на бои быков на крупнейшей в мире арене для корриды

Суд в Мексике ввел повторный запрет на бои быков на крупнейшей в мире арене для корриды Суд в Мексике вновь ввел отмененный в декабре 2023 года запрет на корриду на арене Plaza de Toros Mexico, являющейся самой большой площадкой для боев быков в мире.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 06:09
Суд в Мексике ввел повторный запрет на бои быков на крупнейшей в мире арене для корриды

Суд в Мексике вновь ввел отмененный в декабре 2023 года запрет на корриду на арене Plaza de Toros Mexico, являющейся самой большой площадкой для боев быков в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Razon.

Отмечается, что запрет ввели после обращения в суд местной ассоциации по защите прав животных, основанного на законе Мехико о защите животных. Решение может быть оспорено в суде, но запланированные на эти выходные бои уже отменены.

В декабре 2023 года запрет был снят, поскольку, по мнению Верховного суда Мексики, ранее подавшая иск на запрет корриды гражданская ассоциация Justicia Justa "не доказала наличие неминуемого и непоправимого ущерба" от проведения боя быков. В судебной инстанции указали, что решение было принято единогласно четырьмя судьями.

Таким образом, верховный суд отменил действовавший с мая 2022 года запрет на бои быков, установленный решением нижестоящей судебной инстанцией по иску Justicia Justa.

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