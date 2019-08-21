Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Коломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкиным и экс-президентом Петром Порошенко. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в материалах суда.В суд поступил иск от гражданина о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных главой МИД и бывшим президентом по статье 364 ("злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса, но дело не завели. При этом обстоятельства правонарушения не раскрываются.15 августа суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ завести дело по указанному факту.
Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и КлимкинаСуд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
https://report.az/storage/news/44ec2a228807053be0b4d63f0f359388/55bf22b0-a0a3-4728-9677-d5871b4dbdc4_292.jpg
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