Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Коломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкиным и экс-президентом Петром Порошенко. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в материалах суда.

В суд поступил иск от гражданина о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных главой МИД и бывшим президентом по статье 364 ("злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса, но дело не завели. При этом обстоятельства правонарушения не раскрываются.15 августа суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ завести дело по указанному факту.