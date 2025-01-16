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Суд Сеула подтвердил законность ареста президента Южной Кореи

Суд Сеула подтвердил законность ареста президента Южной Кореи Центральный районный суд Сеула постановил, что арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля является законным.
Другие страны
16 января 2025 г. 20:44
Суд Сеула подтвердил законность ареста президента Южной Кореи

Центральный районный суд Сеула постановил, что арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля является законным.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Согласно информации, судьи такжепосчитали несостоятельным заявление, что "вход небольшого числа военных в парламент" не представляет собой нарушение конституционного строя.

Ранее юристы президента настаивали, что Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих должно было получить ордер в Центральном окружном суде, а не в Западном окружном суде Сеула.

Напомним, что Юн Сок Ёль подозревается в организации мятежа из-за событий вокруг военного положения. Южнокорейские законы позволяют начать уголовное преследование действующего президента по статьям о мятеже и государственной измене.

Из-за попытки юристов президента оспорить законность ареста 48-часовой срок его содержания под стражей был приостановлен. Для дальнейшего задержания нужен новый ордер. Главу государства арестовали утром 15 января.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə Cənubi Koreya Prezidentinin həbsini təsdiqləyib

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