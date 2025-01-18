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Суд решил заключить под стражу президента Южной Кореи

Суд решил заключить под стражу президента Южной Кореи Западный окружной суд Сеула решил взять под стражу президента Республики Корея Юн Сок Ёля по делу о мятеже.
Другие страны
18 января 2025 г. 22:22
Суд решил заключить под стражу президента Южной Кореи

Западный окружной суд Сеула решил взять под стражу президента Республики Корея Юн Сок Ёля по делу о мятеже.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Напомним, что 15 января утром по местному времени Управление антикоррупционных расследований произвело арест Юн Сок Ёля. Это задержание было рассчитано на 48 часов, в течение которых правоохранительный орган должен был принять решение о необходимости дальнейшего заключения. Суд начал рассмотрение данного вопроса сегодня в 14:00 по местному времени (09:00 по Баку).

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