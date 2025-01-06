Суд рассмотрит вопрос о наличии у фон дер Ляйен иммунитета по делу о коррупции

Суд Льежа проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос, имеет ли глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен юридический иммунитет против обвинений в коррупции при закупках вакцин от COVID-19 на сумму свыше €35 млрд.

Суд Льежа проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос, имеет ли глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен юридический иммунитет против обвинений в коррупции при закупках вакцин от COVID-19 на сумму свыше €35 млрд.

Как передает Report , об этом сообщил ТАСС истец - бельгийский активист Фредерик Бальдан.

"Заседание суда 6 января пройдет по обращению прокуратуры ЕС, которая должна расследовать акты коррупции в институтах ЕС, но де-факто сейчас действует в защиту фон дер Ляйен. Европрокуратура направила обращение в суд, утверждая, что фон дер Ляйен имеет иммунитет против судебного преследования по обвинению в коррупции при закупке вакцин от COVID-19, не прошедших клинические испытания", - подчеркнул Бальдан.

Он высказал уверенность, что фон дер Ляйен не может обладать таким иммунитетом, поскольку она "вышла далеко за пределы своих полномочий".

В свою очередь адвокат Бальдана Диан Прота заявила, что даже если суд разделит позицию прокуратуры ЕС о наличии у фон дер Ляйен иммунитета в этом деле, то истцы будут через суд добиваться, чтобы она была лишена его.

"Такие прецеденты уже были. Так, в 1999 году Еврокомиссия Жака Сантера в полном составе ушла из-за коррупционного скандала", - напомнила Прота.

Адвокат также подчеркнула, что этот иск создал широкий общественный резонанс, обвинения в отношении фон дер Ляйен поддерживают уже около 1 тыс. граждан ЕС, главным образом люди, потерявшие близких или пострадавшие от фактически обязательной вакцинации непроверенными препаратами, которая проводилась в Евросоюзе в период пандемии ковида.

Фон дер Ляйен обвиняют в заключении в конце 2020 года контракта на закупку вакцины, испытания которой еще не были завершены, по СМС-переписке с генеральным директором американской компании Pfizer Альбертом Бурла без предварительного согласования со странами ЕС.

Первое заседание по этому иску проходило 17 мая 2024 года, и тогда суд Льежа подтвердил, что это дело подпадает под его юрисдикцию и не должно быть передано Европейской прокуратуре, созданной по инициативе самой фон дер Ляйен, ввиду очевидного конфликта интересов.

Второе заседание, которое должно было состояться 6 декабря, было фактически сорвано из-за демарша прокуратуры ЕС, направившей в суд встречный запрос об иммунитете фон дер Ляйен. Именно этот запрос суд должен рассмотреть сегодня.