Суд оставил в силе приговор для экс-президента Франции

Кассационный суд оставил в силе приговор к году тюрьмы для экс-президента Франции Саркози по делу о торговле влиянием.

Кассационный суд Парижа подтвердил приговор апелляционного суда в отношении бывшего президента Франции (2007-2012) Николя Саркози к году лишения свободы по делу о торговле влиянием и давлении на следствие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает AFP.

В мае 2023 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор суда низшей инстанции от 2021 года в отношении Саркози к году тюремного заключения и двум годам лишения свободы условно. Суд также лишил Саркози права выдвигать свою кандидатуру на выборах. Согласно постановлению суда, бывший глава государства может отбывать наказание не в тюрьме, а на дому с электронным браслетом.