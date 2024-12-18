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Суд оставил в силе приговор для экс-президента Франции

Суд оставил в силе приговор для экс-президента Франции Кассационный суд оставил в силе приговор к году тюрьмы для экс-президента Франции Саркози по делу о торговле влиянием.
Другие страны
18 декабря 2024 г. 17:14
Суд оставил в силе приговор для экс-президента Франции

Кассационный суд Парижа подтвердил приговор апелляционного суда в отношении бывшего президента Франции (2007-2012) Николя Саркози к году лишения свободы по делу о торговле влиянием и давлении на следствие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает AFP.

В мае 2023 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор суда низшей инстанции от 2021 года в отношении Саркози к году тюремного заключения и двум годам лишения свободы условно. Суд также лишил Саркози права выдвигать свою кандидатуру на выборах. Согласно постановлению суда, бывший глава государства может отбывать наказание не в тюрьме, а на дому с электронным браслетом.

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Версия на английском языке France's highest court upholds Sarkozy's corruption conviction
Версия на азербайджанском языке Məhkəmə Sarkozinin azadlıqdan məhrum edilməsi qərarını qüvvədə saxlayıb

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