​Суд ООН разрешит столетний спор между Боливией и Чили

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Высший судебный орган ООН - Международный суд - согласился рассмотреть территориальный спор между Боливией и Чили о выходе к Тихому океану, сообщает Report со ссылкой на Би-Би-Си.

Суд, который размещается в Гааге, постановил, что жалоба, поданная Боливией, находится в его юрисдикции.

Чили пыталась оспорить это, утверждая, что у суда нет таких полномочий, но судьи не поддержали апелляцию.

Боливия добивается возвращения ей 400-километрового участка побережья, который оказался в руках Чили в результате войны в XIX веке.