Суд Канады решил взыскать с Ирана крупную компенсацию семьям пассажиров сбитого самолета

Суд в канадской провинции Онтарио постановил взыскать с Ирана 107 млн долларов США в качестве компенсации семьям шести человек, погибших в результате крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране в 2020 году.

Суд в канадской провинции Онтарио постановил взыскать с Ирана 107 млн долларов США в качестве компенсации семьям шести человек, погибших в результате крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране в 2020 году.

Как передает Report, об этом сообщила канадский телеканал CBC.

Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился в ночь на 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана. Катастрофа произошла в тот момент, когда армия Ирана наносила ракетный удар по базам США в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. На борту находились 176 человек — граждан Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции, Афганистана, Украины. Все они погибли.

Спустя три дня после катастрофы власти Ирана признали, что лайнер был непреднамеренно сбит военными: оператор системы ПВО принял его за крылатую ракету.