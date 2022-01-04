О нас
Report Georgia
Аудио новости

Суд Канады решил взыскать с Ирана крупную компенсацию семьям пассажиров сбитого самолета

Суд Канады решил взыскать с Ирана крупную компенсацию семьям пассажиров сбитого самолета Суд в канадской провинции Онтарио постановил взыскать с Ирана 107 млн долларов США в качестве компенсации семьям шести человек, погибших в результате крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране в 2020 году.
Другие страны
4 января 2022 г. 14:07
Суд Канады решил взыскать с Ирана крупную компенсацию семьям пассажиров сбитого самолета

Суд в канадской провинции Онтарио постановил взыскать с Ирана 107 млн долларов США в качестве компенсации семьям шести человек, погибших в результате крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране в 2020 году.

Как передает Report, об этом сообщила канадский телеканал CBC.

Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился в ночь на 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана. Катастрофа произошла в тот момент, когда армия Ирана наносила ракетный удар по базам США в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. На борту находились 176 человек — граждан Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции, Афганистана, Украины. Все они погибли.

Спустя три дня после катастрофы власти Ирана признали, что лайнер был непреднамеренно сбит военными: оператор системы ПВО принял его за крылатую ракету.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Canadian court awards compensation to families of plane destroyed by Iran

Экслюзивные новости

Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
31 декабря 2021 г. 16:37
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
30 декабря 2021 г. 17:48
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
27 декабря 2021 г. 18:39
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
27 декабря 2021 г. 17:36
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
24 декабря 2021 г. 17:25
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
24 декабря 2021 г. 16:12
Место проведения матча Карабах - Марсель может измениться
Место проведения матча "Карабах" - "Марсель" может измениться
24 декабря 2021 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi