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Суд Гонконга признал запрет на ношение масок неконституционным

Суд Гонконга признал запрет на ношение масок
​Верховный суд Гонконга признал противоречащим конституции запрет на ношение масок во время митингов

Верховный суд Гонконга признал противоречащим конституции запрет на ношение масок во время митингов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Издание South China Morning Post пишет, что группа из 25 пан-демократов обжаловала специальный закон о мерах при чрезвычайном положении, который был разработан еще в английские колониальные времена в 1922 году. Он наделяет главу администрации Гонконга полномочиями принимать любые меры по своему усмотрению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу обществу. В рамках этого закона и был введен запрет на ношение масок. Несогласные с ним депутаты заявили, что запрет ограничивает фундаментальные права человека и распространяется не только на демонстрантов. Суд постановил, что закон о мерах о чрезвычайном положении является "несовместимым с Основным законом (конституция)" данного специального административного района Китая.

Напомним, что власти Гонконга ввели запрет на ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий 4 октября. Нововведение было призвано снизить накал общественных беспорядков в мегаполисе.

Отметим, что накануне радикально настроенные антиправительственные демонстранты в Гонконге подожгли мост возле кампуса Политического университета.

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