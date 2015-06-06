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    Суд Египта исключил ХАМАС из списка террористических организаций

    Египетский суд отменил решение о включении в список террористических организаций боевого крыла ХАМАС - Бригады Изеддина аль-Кассама

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Суд Египта в субботу принял решение, которое отменяет принятое ранее постановление о признании палестинского движения ХАМАС террористическим, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Суд Египта исключил ХАМАС из списка террористических организаций", - говорится в сообщении агентства Франс Пресс.

    Египетский суд отменил решение о включении в список террористических организаций боевого крыла ХАМАС - "Бригады Изеддина аль-Кассама", которое ранее было включено в список террористических организаций. 

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