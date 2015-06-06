Суд Египта исключил ХАМАС из списка террористических организаций

6 июня, 2015 14:33

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Суд Египта в субботу принял решение, которое отменяет принятое ранее постановление о признании палестинского движения ХАМАС террористическим, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости. "Суд Египта исключил ХАМАС из списка террористических организаций", - говорится в сообщении агентства Франс Пресс. Египетский суд отменил решение о включении в список террористических организаций боевого крыла ХАМАС - "Бригады Изеддина аль-Кассама", которое ранее было включено в список террористических организаций.