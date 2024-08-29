Суд Дании повторно отклонил запрос Индии об экстрадиции поставщика оружия

62-летний подданный Дании Нильс Хольк не будет экстрадирован в Индию по запросу этой страны после поставок оружия в Западную Бенгалию почти 30 лет назад.

62-летний подданный Дании Нильс Хольк не будет экстрадирован в Индию по запросу этой страны после поставок оружия в Западную Бенгалию почти 30 лет назад.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, такое решение принял окружной суд Хиллерёда.

В 1995 году Хольк участвовал в доставке 4 тонн оружия в индийский восточной штат Западная Бенгалия. Это были автоматы АК-47, пистолеты, противотанковые гранаты, гранатометы и боеприпасы. Он являлся единственным на борту самолета, кого не задержала индийская полиция. В 1996 году он вернулся в Данию через Непал.

Предыдущее дело об экстрадиции Холька рассматривалось в 2010-2011 годах, но датские суды тогда постановили, что его также не следует экстрадировать.

В 2016 году Индия снова потребовала выдать Холька. Рассмотрев это обращение, суд в Хиллерёде постановил, что экстрадиция Холька будет нарушением раздела Закона об иммиграции в том, что датский подданный не может быть выдан другой стране, если существует риск пыток или другого унижающего достоинство обращения. В постановлении подчеркивается, что Индия не ратифицировала Конвенцию ООН против пыток.

Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.