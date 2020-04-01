​Subaru полностью приостановит работу своих заводов в Японии

Японская автомобильная корпорация Subaru останавливает производство примерно на три недели из-за распространения коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщило в среду информационное агентство Киодо.

По его данным, за это время корпорация могла бы произвести 70 тысяч автомобилей, но из-за пандемии коронавируса она остановит сборку на своем заводе в префектуре Гумма к северу от Токио с 11 апреля по 1 мая. Рабочие места для 10 тысяч сотрудников корпорации будут сохранены, сообщает агентство.

На заводе в префектуре Гумма Subaru производит модели Impreza и Forester для внутреннего и североамериканского рынка. Его продукция составляет 70% глобальных продаж корпорации.

В американском штате Индиана Subaru 23 марта уже остановила свой завод. Он должен был открыться 7 апреля, однако теперь дата возобновления производства перенесена на 20 апреля.

Другие японские автопроизводители Toyota, Nissan и Honda также остановили производство в Японии из-за распространения коронавируса.