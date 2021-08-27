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Стрельба в США, ранен полицейский

Стрельба в США, ранен полицейский Полиция перекрыла часть улиц в городе Портленд (штат Орегон) из-за инцидента со стрельбой, в результате которого пострадал как минимум один страж порядка.
Другие страны
27 августа 2021 г. 21:18
Стрельба в США, ранен полицейский

Полиция перекрыла часть улиц в городе Портленд (штат Орегон) из-за инцидента со стрельбой, в результате которого пострадал как минимум один страж порядка.

Как передает Report, об этом пишет газета The Oregonian со ссылкой на источник.

По сведениям издания, диспетчеры экстренных служб сообщили, что "подозреваемый все еще продолжает стрелять". The Oregonian пишет, что офицер полиции был ранен при перестрелке, начавшейся в ходе совместной спецоперации полиции и Управления по борьбе с наркотиками США.

Раненый офицер был доставлен в местную больницу, сведений о его состоянии нет. По данным издания, есть информация о другом пострадавшем, подробности о его состоянии и связи с произошедшим выясняются.

На место происшествия прибыли около 40 полицейских и пожарных машин, а также автомобили скорой помощи. Местным жителям рекомендовано выбирать пути объезда.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Portland şəhərində atışma baş verib, bir polis zabiti yaralanıb

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